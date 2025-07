Ballando con le stelle scelto il primo concorrente | ecco chi è

Ballando con le Stelle si prepara a tornare, e i fan già sognano il nuovo cast che saprà sorprendere e coinvolgere. La gara per il primo concorrente è ufficialmente iniziata: chi sarà il protagonista di questa emozionante stagione? Mentre la Rai definisce i dettagli dei palinsesti, una cosa è certa: l’attesa è ormai alle stelle. Restate con noi per scoprire tutti gli aggiornamenti esclusivi!

News TV. Mentre la Rai definisce i palinsesti per la prossima stagione televisiva, una certezza resta immutata: Ballando con le stelle tornerà puntuale il sabato sera con la sua carica di glitter, musica e competizione. Alla guida dello show, ancora una volta, ci sarà Milly Carlucci, già al lavoro da settimane per mettere insieme un cast capace di stupire, emozionare e far discutere. Le indiscrezioni non mancano, e come ogni anno, si rincorrono voci, smentite e ipotesi sui vip pronti a mettersi in gioco sulla pista da ballo più famosa d'Italia. Ma stavolta, tra le tante speculazioni, è arrivata anche una conferma pesante, destinata a far parlare.