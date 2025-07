Pallanuoto femminile le convocate dell’Italia per i Mondiali di Singapore | le novità di Carlo Silipo

Le novità della pallanuoto femminile italiana si fanno sempre più entusiasmanti in vista dei Mondiali di Singapore 2025. Con l’ufficialità ancora in attesa dalla FIN, “La Gazzetta dello Sport” svela le 15 convocate del Setterosa, tra giovani promesse e ritorni prestigiosi. Tra le novità di Carlo Silipo spiccano gli esordi di Gaia Gagliardi e Helga Santapaola, mentre si preannuncia il ritorno di alcune veterane. La squadra si prepara a scrivere una nuova pagina di storia, carica di aspettative e passione.

Pur mancando ancora l'ufficialità da parte della FIN, secondo quanto riportato da " La Gazzetta dello Sport ", sarebbero ormai certe le 15 convocate dell'Italia per i Mondiali senior 2025 di pallanuoto femminile, in programma dall'11 al 23 luglio a Singapore. Il CT Carlo Silipo avrebbe inserito nel Setterosa per la rassegna iridata le esordienti in una rassegna internazionale Gaia Gagliardi ed Helga Santapaola, mentre ci sarebbe il ritorno di Roberta Bianconi: sarebbero queste le tre novità dell'Italia rispetto alla Super Final di World Cup. A lasciare il posto alle tre azzurre appena citate sarebbero invece Francesca Colletta, Beatrice Cassarà ed Olimpia Sesena.

