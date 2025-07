Petrucci lancia Pozzecco | Le ragazze siano uno stimolo Azzurri fate come loro!

Petrucci sprona Pozzecco e le ragazze azzurre, invitandoci a seguire il loro esempio di determinazione e orgoglio nazionale. Dopo il sorprendente bronzo europeo femminile, il presidente della Federbasket sottolinea come, da “parenti poveri”, abbiamo stupito tutti, e guarda con ottimismo all’Europeo maschile, confidando in DiVicenzo. È il momento di unirci e tifare per il nostro sport, lasciando che lo spirito azzurro ci guidi verso nuove vittorie.

Il presidente della Federbasket dopo il bronzo europeo femminile: "Da parenti poveri, abbiamo stupito tutti". E sull'Europeo uomini dice: "Avremo DiVicenzo? C'è ottimismo, lui non vede l'ora". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Petrucci lancia Pozzecco: "Le ragazze siano uno stimolo. Azzurri, fate come loro!"

