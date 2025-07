Vlahovic Juve è vero e proprio muro contro muro con il club bianconero | la società prova ora a forzare la mano Gli aggiornamenti

Il futuro di Dusan Vlahovic si fa sempre più incandescente: tra tensioni e strategie, la Juve prova a forzare la mano, alimentando un muro contro muro con il suo attaccante serbo. La situazione resta caldissima, e gli aggiornamenti sul suo destino continuano a tenere banco nel mondo del calciomercato. Riuscirà la società a trovare una svolta in questa partita delicata? Solo il tempo dirà...

sul suo futuro. Il futuro di Dusan Vlahovic resta un tema caldo del calciomercato Juve. L'attaccante serbo, classe 2000, è tra i convocati per la sfida di questa sera contro il Real Madrid al Mondiale per Club, ma non partirà titolare. Igor Tudor ha infatti deciso di affidarsi a Kolo Muani dal primo minuto, lasciando l'ex Fiorentina inizialmente in panchina. Calciomercato Juve, Vlahovic osservato speciale: la sua eventuale uscita può sbloccare Osimhen o David. Come riportato da Tuttosport, la posizione di Vlahovic resta in bilico.