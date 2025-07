Calciomercato Juventus Wesley sorpassa tutti | Comolli lo visiona dal vivo pressing su Flamengo

Il calciomercato estivo si infiamma con la Juventus che punta deciso su Wesley França, il talento brasiliano del Flamengo. Dopo un’attenta analisi delle opzioni, il giovane di 21 anni ha superato tutti i concorrenti, catturando l’attenzione di Comolli, che vola a Miami per visionarlo dal vivo. La sua performance contro il ... rappresenta un tassello fondamentale nel futuro bianconero, aprendo nuovi orizzonti per la fascia destra della squadra.

La Juventus ha scelto il suo nuovo obiettivo per la fascia destra. Dopo settimane di valutazioni e nomi in ballo, Wesley França è diventato il profilo prioritario per rinforzare l’out difensivo e offensivo della squadra bianconera. A riportarlo è Tuttosport, secondo cui il 21enne del Flamengo avrebbe ormai scavalcato tutte le alternative: da Nuno Tavares a Dodô, passando per Gutierrez e Piquerez. Comolli vola a Miami: Wesley brilla contro il Bayern. A certificare la serietà dell’interesse juventino è il viaggio di Damien Comolli, direttore generale bianconero, volato negli Stati Uniti per osservare da vicino il terzino brasiliano durante Flamengo-Bayern, match valido per il Mondiale per club. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Calciomercato Juventus, Wesley sorpassa tutti: Comolli lo visiona dal vivo, pressing su Flamengo

Wesley Juventus, nuova idea per la fascia! Possibile incontro con il Flamengo già negli USA. L’indiscrezione e tutti i dettagli - La Juventus pensa in grande per rafforzare la fascia destra: potrebbe arrivare Wesley, giovane talento brasiliano del Flamengo, già nel giro della Nazionale.

