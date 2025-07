Milan se non vuoi perdere Jashari ricorda il precedente-De Ketelaere

Se il Milan non vuole perdere Jashari, è fondamentale riflettere sulla lezione di Ketelaere: il mercato insegna che le trattative sono più complesse di quanto sembri. Durante l’ultimo episodio de La Tripletta Mercato, Marco Guidi analizza perché un trasferimento al costo di 30 milioni sia poco probabile. Scopri i dettagli e approfondisci le dinamiche di mercato ascoltando la puntata integrale su YouTube, perché ogni mossa può fare la differenza per i rossoneri.

Durante l'ultimo episodio de La Tripletta Mercato, il podcast settimanale di Gazzetta, Marco Guidi spiega per quale motivo è improbabile che il Bruges ceda Jashari al Milan per 30 milioni. Guarda la puntata integrale su YouTube.

Il Milan offre 30 milioni per Jashari, il Bruges fa muro. Ma se finisce come con CDK... Il Bruges fa muro per Ardon Jashari e non è una sorpresa: il Milan è abituato alla durezza del club belga dal 2022, quando trattò per mezza estate Charles De Ketelaere. J Vai su Facebook

