San Vito di Cadore nuova frana blocca l’accesso a Cortina

San Vito di Cadore, rinomata per le sue bellezze e il turismo alpino, si trova ora isolata a causa di una nuova frana che ha bloccato l'accesso alla statale 51. L'evento ha interrotto il traffico in entrambe le direzioni tra il km 95,300 e il km 92,000, obbligando i visitatori a percorsi alternativi. La situazione richiede attenzione e pazienza, ma nel frattempo le autorità monitorano attentamente la zona per garantire la sicurezza di tutti.

Nuovo smottamento nel Cadore che ha bloccato la statale 51 richiedendo la chiusura al traffico in entrambe le direzioni, dal km 95,300 al km 92,000 all'altezza di San Vito di Cadore. Per raggiungere la rinomata località veneta dalla pianura è necessario, o da Auronzo di Cadore attraverso il Passo Tre Croci, o dalla Val Zoldana e Passo Giau, con deviazione da Longarone, e infine dalla Val Pusteria e Dobbiaco.

