Fabbian Inter c’è la decisione definitiva sulla recompra dal Bologna | l’annuncio del Corriere dello Sport

La decisione sulla recompra di Giovanni Fabbian da parte dell'Inter ha preso una piega definitiva: il giovane centrocampista classe 2003 è ora ufficialmente un giocatore del Bologna. L’annuncio, diffuso dal Corriere dello Sport, mette fine a settimane di trattative e speculazioni, lasciando gli appassionati curiosi di scoprire come questa scelta influenzerà il futuro sia dell’Inter che del talentuoso calciatore. La vicenda si svela in un momento cruciale per il mercato estivo...

sul futuro del centrocampista. Giovanni Fabbian è ufficialmente un giocatore del Bologna. Come riportato dal Corriere dello Sport, a partire dalla mezzanotte del 1° luglio il centrocampista classe 2003 è diventato a tutti gli effetti di proprietà del club rossoblù. Il calciomercato Inter, infatti, ha scelto di non esercitare il diritto di recompra fissato a 12 milioni di euro, comunicando la decisione con qualche giorno di anticipo rispetto alla scadenza di fine giugno. Cresciuto nel vivaio nerazzurro, Fabbian era approdato a Bologna due estati fa, rivelandosi una pedina importante nel cammino europeo della formazione guidata allora da Thiago Motta.

