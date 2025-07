Brescia ladri intrappolati fanno a pezzi la vetrina per fuggire e si tagliano | uno è stato arrestato

Una notte di tensione a Brescia: due ladri, intrappolati in un negozio dopo aver scatenato l'allarme, hanno cercato disperatamente di fuggire rompendo vetrine e mettendo a rischio la propria incolumità. La loro fuga si è trasformata in un incubo, con uno arrestato e l'altro ancora ricercato. Un episodio che mette in luce quanto la criminalità possa tornare contro chi la compie. Rimanete sintonizzati per gli aggiornamenti.

Brescia, 01 luglio 2025 – Due ladri restano intrappolati in un negozio dopo aver fatto scattare l’allarme. Come belve in gabbia, per riuscire a scappare rompono tutto, anche le vetrine, ma rimangono feriti. Uno, in ospedale, è stato arrestato. L’altro è ricercato. Due uomini, probabilmente di origine nordafricana, hanno tentato un furto all'interno di un negozio in corso Martiri della Libertà, nel centro di Brescia, ma sono rimasti intrappolati all'interno del punto vendita. Secondo quanto ricostruito, i malviventi sono entrati forzando l'ingresso principale ma, non appena è scattato l'allarme antifurto, i due si sono ritrovati bloccati nel locale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Brescia, ladri intrappolati fanno a pezzi la vetrina per fuggire e si tagliano: uno è stato arrestato

