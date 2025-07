Borsa | l' Europa debole con dati su manifattura e inflazione

Le borse europee si indeboliscono in un clima di incertezza, tra dati deboli sull'inflazione e segnali di rallentamento nel settore manifatturiero. Gli investitori restano cauti in vista delle negoziazioni sui dazi e della lunga maratona di bilancio negli Stati Uniti. Con gli indici principali in calo e i future di Wall Street in terreno negativo, l'orizzonte rimane complesso. Tuttavia, ogni crisi rappresenta anche un'opportunità di riconsiderare le strategie di investimento.

Le Borse europee girano in calo dopo il dato sull' inflazione e gli indici Pmi sull'andamento del settore manifatturiero. I listini del Vecchio continente si muovono in un clima di prudenza anche in vista delle trattative sui dazi e la maratona Usa per il bilancio. Verso un avvio fiacco per Wall Street dove i future sono negativi. L'indice stoxx 600 cede lo 0,2%. In calo Parigi (-0,3%) e Francoforte (-0,2%), poco mossa Londra (-0,07%). In controtendenza Madrid (+0,1%). I principali listini sono sostenuti dalle utility (+1,5%), con il prezzo del gas che sale del 2% a 33,54 euro al megawattora. Avanza anche il lusso (+0,4%). 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borsa: l'Europa debole con dati su manifattura e inflazione

