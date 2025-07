Scimonetti trionfa nella Gran Fondo Italia a Castellabate | nel weekend si torna in acqua con le gare FIN

Un’emozione che resta nel cuore quella di Castellabate, dove Paolo Scimonetti del Circolo Canottieri Napoli ha trionfato nella Gran Fondo Italia, completando i 15 km di nuoto in 4 ore e 15 minuti. Questa gara internazionale, organizzata dal Circolo Nautico Punta Tresino, ha attirato atleti provenienti dall’Argentina alla Svizzera, dimostrando ancora una volta come lo sport possa unire culture e nazioni. Ora, pronti per tornare in acqua con le prossime sfide!

E’ stato Paolo Scimonetti del Circolo Canottieri Napoli, in 4 ore e 15 minuti, a tagliare davanti a tutti il traguardo della gara internazionale di nuoto di fondo “Gran Fondo Italia” su una distanza di 15 km svoltasi domenica mattina (29 giugno) nelle acque di Castellabate. La competizione natatoria, organizzata dal Circolo Nautico Punta Tresino, ha visto la partecipazione anche di atleti stranieri, dall’Argentina e dalla Svizzera, che sono partiti dallo specchio d’acqua antistante la spiaggetta di Ogliastro Marina per poi approdare alla spiaggia della frazione Lago, dopo aver attraversato Punta Licosa, San Marco e Santa Maria di Castellabate. 🔗 Leggi su Primacampania.it © Primacampania.it - Scimonetti trionfa nella “Gran Fondo Italia” a Castellabate: nel weekend si torna in acqua con le gare FIN

