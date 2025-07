Caos Serie C | tra svendite addii e ricostruzioni… ma l’Arezzo sogna il colpo grosso!

Tra svendite, addii e ricostruzioni, la Serie C si svela come un campo di battaglia incerto e affascinante. Ma l’Arezzo sogna il colpo grosso: dietro le quinte, i amaranto lavorano silenziosamente per creare una squadra sorprendente, capace di riscrivere le regole del campionato. In un panorama di incertezze e rivoluzioni, sarà proprio questa società a sorprendere tutti, dimostrando che nel calcio, come nella vita, nulla è scritto finché c’è speranza e determinazione.

Mentre in Serie C regna l’incertezza, l’Arezzo potrebbe sorprendere tutti. Altro che ridimensionamento: la societĂ amaranto lavora sottotraccia per costruire una squadra competitiva, e c’è chi sussurra che – con le giuste cessioni – potrebbe anche nascere uno squadrone. Ternana in uscita, Torres nel caos dopo l’addio del presidente, Rimini, Perugia e Ascoli in piena fase di ricostruzione. E chi resta? Le neopromosse dalla D, la Pianese. o la Vis Pesaro travolta dagli scandali? Lo scenario è confuso, ma le occasioni non mancano. In casa amaranto, intanto, si muove qualcosa: Venturi è giĂ ufficiale, in arrivo Ridolfi, qualche movimento anche sull’asse con Guidonia, dove si muove Lucchesi, mentre Bianchi va al Picerno. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Caos Serie C: tra svendite, addii e ricostruzioni… ma l’Arezzo sogna il colpo grosso!

In questa notizia si parla di: caos - serie - arezzo - svendite

Caos Serie A, cambiano di nuovo gli orari: a breve l’ufficialità - Caos in Serie A: a breve la Lega annuncerà ufficialmente il nuovo spostamento degli orari per le partite di domenica 18 maggio.

Serie C, caos a Vicenza e Arezzo: non arrivano gli stipendi - Dopo il clamoroso fallimento del Modena, altri due club come il Vicenza e l'Arezzo potrebbero fare la stessa fine. Segnala ilsole24ore.com

Arezzo, caos tra i pali? Indiani: "Dalla Coppa si è capito perché gioca Trombini e non Borra" - TUTTOmercatoWEB.com - Saluta la Coppa Italia di Serie C l'Arezzo, caduto oggi tra le mura amiche contro la Lucchese, che si è imposta 3- Da tuttomercatoweb.com