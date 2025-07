Attenzione | c’è un geco gigante con il morso di un Rottweiler è grande come un alligatore La notizia è virale sui social ecco come stanno davvero le cose

Ha preso piede sui social, alimentando paura e confusione tra gli utenti italiani. Ma qual è la verità dietro questa allarmante notizia? Ecco come stanno davvero le cose: si tratta di un’invenzione mirata a generare panico e condivisioni facili, alimentando un falso allarme che merita di essere smascherato. È il momento di scoprire la verità e di non lasciarsi ingannare dalle fake news.

“Un geco gigante con il morso di un Rottweiler “, grande “come un alligatore “, si starebbe diffondendo nei giardini italiani. I caratteri tutti in maiuscolo e i toni allarmistici dei post che stanno popolando social network e chat di WhatsApp nelle ultime ore hanno un solo obiettivo: creare panico e spingere alla condivisione compulsiva. Ma, come spesso accade, si tratta di una notizia completamente falsa, una “ catena di Sant’Antonio ” che sfrutta immagini reali di un animale affascinante per costruire una narrazione priva di ogni fondamento scientifico. I post virali descrivono un animale “ pericolosissimo ” che starebbe invadendo il nostro Paese. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Attenzione: c’è un geco gigante con il morso di un Rottweiler, è grande come un alligatore”. La notizia è virale sui social, ecco come stanno davvero le cose

“Ha il morso di un Rottweiller”. No, in Italia non c’è nessun “pericolo Geco gigante” - Recentemente si sono diffuse notizie allarmistiche sui social riguardo a un presunto geco gigante in Italia, il Rhacodactylus leachianus.

