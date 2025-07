traffico di droga via posta sequestrati 55 chili di stupefacente

Un importante colpo alla criminalità organizzata arriva da Bologna, dove le forze della Guardia di Finanza hanno sequestrato oltre 55 chili di droga nascosti tra le spedizioni postali provenienti dalla Spagna. Un’operazione intricata e precisa che ha portato all’arresto di un uomo coinvolto in un vasto sistema di traffico illecito. Questa vicenda evidenzia ancora una volta l’efficacia delle indagini e l’impegno delle autorità nel contrasto al narcotraffico internazionale.

Bologna, 1 luglio 2025 - Oltre 55 chili di droga sono stati sequestrati dai finanzieri della Guardia di Finanza che hanno arrestato un uomo coinvolto in un articolato sistema di spedizioni postali provenienti dalla Spagna. L'attività di indagine, svolta dai reparti del comando provinciale di Bologna, i finanzieri della compagnia di Molinella e del Nucleo polizia economico finanziaria (sezione Goa), ha interessato le spedizioni provenienti dall'estero, in particolare dalla Spagna, verso punti di ritiro automatizzati, dislocati nel territorio bolognese. I finanzieri sono così riusciti a intercettare 23 pacchi, nascosti tra le normali spedizioni che arrivavano in hub logistico, che contenevano 54,55 chili di hashish, 30 grammi di cocaina, 110 grammi di sugar wax (anfetamina in pasta resinosa) e 25 grammi di marijuana, oltre a flaconi di anabolizzanti e ormoni per la crescita, la cui detenzione è regolamentata da specifiche norme di settore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it