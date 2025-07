Martina Oppelli un altro no al suicidio assistito | Stanchezza e sconforto Basta soffrire me ne vado in Svizzera

Martina Oppelli, triestina di 49 anni, da vent'anni combatte con una sofferenza invisibile che le ha fatto chiedere ripetutamente il diritto di una morte assistita. Tre volte ha sperato in un gesto di compassione, e tre volte è stata respinta. La sua storia solleva domande profonde sulla dignità, la sofferenza e i limiti della legge. Ora, Martina si prepara a trovare la libertà oltre i confini italiani, ma la sua battaglia tocca tutti noi.

