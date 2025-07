Pnrr Meloni | Italia modello nella Ue

L’Italia si conferma modello di eccellenza nell’uso dei fondi europei, con il pagamento della settima rata che sancisce il primato nel raggiungimento degli obiettivi del PNRR. Dopo l’ok della Commissione Ue, la premier Meloni sottolinea come oltre 140 miliardi siano stati impiegati efficacemente, dimostrando competenza e capacità di innovare. Un risultato che pone il nostro Paese all’avanguardia, ispirando gli altri stati membri a seguire il nostro esempio.

11.40 "Con il pagamento della settima rata, l'Italia confermerà il primato europeo" nell'avanzamento del Pnrr. Lo scrive la premier dopo l'ok della Commissione Ue. "Oltre 140 miliardi ricevuti-dettagliail 72% della dotazione complessiva e il 100% degli obiettivi, tutti conseguiti nel pieno rispetto del cronoprogramma". "Un primato anche qualitativo, abbiamo dimostrato di essere capaci di usare in modo virtuoso gli strumenti forniti dalla Ue e siamo diventati un modello per gli altri Stati membri". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: pnrr - italia - modello - meloni

L’Italia è in ritardo sul Pnrr, cosa può fare il governo Meloni per evitare il peggio - L'Italia si trova in una fase critica con il Pnrr, affrontando ritardi preoccupanti a poco più di un anno dalla scadenza.

Oggi Meloni verrà in aula e vogliamo sentire parole chiare: che noi in guerra non entriamo e che le basi Nato in Italia non verranno usate per supportare... Vai su Facebook

Meloni, Italia conferma il primato nell'avanzamento del Pnrr; Pnrr, Meloni: Italia conferma primato Ue su avanzamento Piano; Pnrr, Meloni “L’Italia ha il primato europeo per obiettivi raggiunti”.

Pnrr, Meloni: Italia conferma primato Ue su avanzamento Piano - 'Con il pagamento della settima rata l'Italia confermerà il primato europeo nell'avanzamento del Piano, con oltre ... Segnala notizie.tiscali.it

Meloni, Italia conferma il primato nell'avanzamento del Pnrr - "Con il pagamento della settima rata l'Italia confermerà il primato europeo nell'avanzamento del Piano, con oltre 140 miliardi di euro ricevuti, corrispondenti al 72% della dotazione finanziaria compl ... Si legge su quotidiano.net