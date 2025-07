Ritmica Sofia Raffaeli e Claudia Mancinelli si separano | perché si divide la coppia del bronzo a Parigi

L'addio tra Sofia Raffaeli e Claudia Mancinelli scuote il mondo della ginnastica italiana: la coppia medagliata a Parigi si separa, aprendo un nuovo capitolo tra cambi di guida tecnica e tensioni. La recente rivoluzione nella squadra promette di ridefinire il futuro delle stelle azzurre, mentre il passato torna alla ribalta con episodi controversi, tra cui il ricorso all'Olimpiade. Ma cosa ci riserva questa inaspettata svolta?

Il nuovo cambio di guida tecnica per la più forte ginnasta italiana scuote l'ambiente. La sua allenatrice diventata famosa per un ricorso presentato ai giudici nella gara all'Olimpiade di Parigi.

Non ce la fa Sofia Raffaeli a salire sul podio agli Europei di Ginnastica Ritmica in quel di Tallinn. L'Azzurra di Chiaravalle nonostante una prestazione sublime al cerchio si ferma ai piedi del podio per pochissimi centesimi.

Ritmica, Sofia Raffaeli e Claudia Mancinelli si separano: perché si divide la coppia del bronzo a Parigi; Europei di Ginnastica Ritmica, Italia dei successi: Sofia Raffaeli vince due splendide medaglie; Sofia Raffaeli e Milena Baldassarri alle Olimpiadi: due amiche insieme a Parigi 2024 · Ginnastica Ritmica.

Sofia Raffaelli e Claudia Mancinelli si separano improvvisamente: perché non lavoreranno più insieme - Claudia Mancinelli non è più l'allenatrice di Sofia Raffaeli: la Federazione di ginnastica ha annunciato la separazione improvvisa arrivata un anno dopo

Ginnastica, si dividono le strade di Claudia Mancinelli e Sofia Raffaeli - Giunge al termine il binomio tra la ginnasta delle Fiamme Oro e l'allenatrice Claudia Mancinelli era iniziato nell'estate del 2023