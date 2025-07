Firenze | fatture false milionarie 15 arresti 3 in carcere 12 ai domiciliari Smantellata presunta associazione a delinquere

Un’operazione senza precedenti scuote Firenze: la procura smantella una presunta associazione a delinquere coinvolta in fatture false milionarie, con 15 arresti tra Toscana, Lazio e altre regioni. Un colpo duro contro l’economia illegale, che mette in luce come le frodi fiscali possano infiltrarsi nel cuore delle nostre città. La battaglia contro queste organizzazioni continua, dimostrando che la legalità resta il nostro miglior baluardo.

La Direzione distrettuale antimafia della procura fiorentina ha smantellato - come si legge in una nota firmata dal procuratore Filippo Spiezia - una presunta organizzazione criminale attiva prevalentemente tra Firenze, Prato e Salerno, grazie a un'operazione, che ha portato all'esecuzione di 15 misure cautelari: 3 in carcere e 12 ai domiciliari, tra Toscana, Lazio, Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e Campania L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Firenze: fatture false milionarie, 15 arresti (3 in carcere, 12 ai domiciliari). Smantellata presunta associazione a delinquere

