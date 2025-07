Matrimonio Jeff Bezos il regalo di nozze alla moglie vale 5 milioni di dollari | l' anello di fidanzamento non è da meno

Il matrimonio di Jeff Bezos ha fatto parlare il mondo, grazie a un regalo di nozze da ben 5 milioni di dollari destinato alla moglie. Ma non è tutto: l’anello di fidanzamento, dal valore altrettanto strepitoso, si distingue per la sua eleganza e raffinatezza. Il fondatore di Amazon ha scelto di sorprendere con una collana di diamanti e orecchini abbinati, dimostrando ancora una volta il suo grande gusto e attenzione ai dettagli, creando un vero e proprio spettacolo di lusso e amore.

Il fondatore del sito di e-commerce avrebbe regalato alla moglie una collana di diamanti con orecchini abbinati. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it © Affaritaliani.it - Matrimonio Jeff Bezos, il regalo di nozze alla moglie vale 5 milioni di dollari: l'anello di fidanzamento non è da meno

In questa notizia si parla di: moglie - matrimonio - jeff - bezos

Perugia, il delegato alla Sicurezza Antonio Donato celebra l’anniversario di matrimonio con una dedica alla moglie - Perugia celebra l'amore e la dedizione di Antonio Donato, delegato alla sicurezza, che in occasione del suo anniversario di matrimonio con Barbara Sebastiani ha condiviso un messaggio sincero sui social.

Non è bastato il faraonico e kitschissimo matrimonio a Venezia durato tre giorni, Lauren Sánchez ha pensato bene di ribadire ancora una volta il fatto di essere diventata la moglie di Jeff Bezos Lo ha fatto con una mini clutch personalizzata su cui, cristalli bian Vai su Facebook

Translate postJeff Bezos, ieri e oggi: la nascita di Amazon in un garage, la prima moglie e il matrimonio da 30 milioni di euro con Lauren Sanchez https://msn.com/it-it/intrattenimento/notizie/jeff-bezos-ieri-e-oggi-la-nascita-di-amazon-in-un-garage-la-prima-mo Vai su X

Nozze Bezos, sei una meraviglia: il sussurro di Jeff alla moglie in abito da sposa; Jeff Bezos, il regalo di nozze alla moglie: una collana di diamanti da 5 milioni di dollari; Lauren Sánchez, tutti gli abiti indossati per il matrimonio con Jeff Bezos. Erano davvero 27 come si mormorava?.

Jeff Bezos, ieri e oggi: la prima moglie, i 4 figli (uno adottato), il padrino cubano e la nascita di Amazon in un garage - È il 1994 quando un giovane Jeff Bezos — ingegnere con il fiuto per gli affari — lascia il posto fisso a Wall Street per inseguire un’idea folle: vendere libri su ... Segnala msn.com

Se la moglie di Bezos sceglie il lusso, Caterina Balivo no: l’abito da sposa lo compra online a 150 euro ma è bellissimo - Caterina Balivo ha scelto di sposarsi con un abito comprato online, corto e lineare, lontano anni luce dagli standard delle nozze vip. Secondo sfilate.it