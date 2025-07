Matilde Villa si è operata al ginocchio dopo l’infortunio | svelato l’esito dell’intervento

Matilde Villa, promettente stella della Reyer Venezia, ha affrontato un duro colpo: un infortunio al ginocchio che l’ha costretta a operarsi dopo aver subito una lesione del legamento crociato anteriore durante un’amichevole con la Nazionale. La giovane atleta, assente agli Europei 2025 di basket femminile, aveva sognato di contribuire alla conquista della medaglia di bronzo, ma ora si concentra sulla riabilitazione. La FIP e la società hanno annunciato che...

Matilde Villa non ha potuto partecipare causa infortunio agli Europei 2025 di basket femminile, che si sono conclusi con una storia medaglia di bronzo per la Nazionale italiana. La giovane stella della Reyer Venezia si era fatta male infatti con la maglia azzurra nell’amichevole contro il Belgio del 25 maggio a Kortrijk, procurandosi una lesione del legamento crociato anteriore. La FIP e la società veneta hanno annunciato stamattina che “ l’intervento di ricostruzione del legamento crociato del ginocchio destro è perfettamente riuscito “. Buone notizie dunque per la playmaker classe 2004, già punto di riferimento della Nazionale e selezionata un anno fa al Draft WNBA dalle Atlanta Dream con la 32ma chiamata assoluta. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Matilde Villa si è operata al ginocchio dopo l’infortunio: svelato l’esito dell’intervento

