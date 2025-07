Uccide un uomo investendolo con un trattore | fermato per omicidio

Una tragica notte a Trasacco scuote la comunità: un uomo di origine marocchina è stato ucciso investendolo con un trattore durante una lite. La scena di violenza ha lasciato tutti senza parole, mentre le autorità indagano sul movente e sui dettagli di questa drammatica vicenda. Il responsabile, già fermato, si trova ora sotto stretta sorveglianza. La comunità si chiede come possa un episodio così brutale scuotere il tranquillo tessuto sociale.

Un uomo di origine marocchina ucciso un connazionale investendolo con un trattore al culmine di una lite. È successo la scorsa notte a Trasacco, in provincia dell’ Aquila. Il responsabile è stato sottoposto a fermo con l’ accusa di omicidio volontario: è stato trasportato dal 118 all’ospedale di Avezzano, dove è piantonato dai Carabinieri. Dopo il ritrovamento del cadavere, l’area dove è avvenuto il fatto è stata sequestrata. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Uccide un uomo investendolo con un trattore: fermato per omicidio

