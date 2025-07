Cherubini alla conquista del West | in Colorado un hotel è storia

Nel cuore di Colorado Springs, il leggendario Broadmoor cattura l'essenza del West americano con eleganza senza tempo. Questo resort Forbes Five-Star e AAA Five-Diamond non è solo un rifugio di lusso, ma un pezzo di storia che risale a oltre un secolo fa, incastonato tra le maestose Montagne Rocciose. Un’esperienza unica, dove il passato e il presente si incontrano per regalare emozioni indimenticabili. La scoperta di questa meraviglia di Colorado sta per cominciare.

Colorado Springs (Colorado), 1 lug. (askanews) - Fin dalla sua inaugurazione il Broadmoor ha offerto agli ospiti l'esperienza del West americano ad altissimo livello: un hotel considerato non solo per la sua ricettività vip (resort Forbes Five-Star e AAA Five-Diamond) o per un'ospitalità calorosa e genuina, ma anche per la sua storia lunga più di un secolo, incastonata sul margine meridionale delle Montagne Rocciose, ai piedi dei Monti Cheyenne a Colorado Springs, con 5 mila acri lussureggianti da esplorare. Consigliato da Brand Usa, da Visit Colorado e Visit Colorado Springs, ha poi un altro aspetto che fa la differenza: all'esterno in stucco rosa che permette al Broadmoor di fondersi perfettamente con le montagne circostanti di Pikes Peak, corrisponde l'interno con caratteristiche architettoniche che richiamano le belle arti italiane, compreso il soffitto sopra il mezzanino della hall principale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Cherubini alla conquista del West: in Colorado un hotel è storia

