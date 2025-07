Che cos'ha detto Ghali alla manifestazione a Roma Non in mio nome

In un momento in cui sta accadendo una crisi umanitaria senza precedenti, Ghali ha scelto di essere presente, portando con sé il suo messaggio di pace e solidarietà. La sua partecipazione alla manifestazione "Non in mio nome" a Roma ha ribadito l'importanza di un dialogo aperto e rispettoso tra culture diverse, invitando tutti noi a riflettere sul valore dell’umanità e della speranza per un futuro migliore.

(askanews) – La voce di Ghali per Non in mio nome. L'artista, da sempre impegnato nel promuovere il dialogo culturale e su temi sociali e civili, ha preso parte a sorpresa, sabato in piazza di Porta San Paolo a Roma, alla manifestazione in supporto di Gaza e del popolo palestinese, lanciando una volta in più il suo messaggio di pace, umanità e speranza per un domani migliore sulle note del brano Casa Mia. «In un momento in cui sta accadendo una delle più grandi ingiustizie della storia, vedere una piazza così piena e così attiva mi riempie il cuore di speranza. Penso sia molto importante ripartire dalla cultura e dall'educazione.

In un momento in cui il mondo si confronta con tensioni e conflitti, la presenza di Ghali alla manifestazione di Roma rappresenta un messaggio potente di solidarietà e speranza.

