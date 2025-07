In Italia 2 giovani su 3 hanno subito bullismo o cyberbullismo | ISTAT presenta i numeri di un fenomeno in crescita

In Italia, un fenomeno allarmante scuote i giovani: oltre il 60% tra gli 11 e i 19 anni ha vissuto atti di bullismo o cyberbullismo, secondo l’ultimo report ISTAT 2023. Un problema che coinvolge principalmente maschi, giovani del Nord e si manifesta in forme di offese, esclusione e minacce. È urgente intervenire per proteggere le future generazioni e creare ambienti più sicuri e inclusivi. Continua a leggere.

Secondo l'ultimo report ISTAT 2023 oltre il 60 per cento dei ragazzi tra gli 11 e i 19 anni hanno subìto atti di bullismo o cyberbullismo. Offese, esclusione e minacce colpiscono soprattutto i più giovani e i maschi. Più esposti gli adolescenti del Nord Italia, dove gli episodi sono anche più frequenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: italia - giovani - bullismo - cyberbullismo

Coppa Italia, Mattarella: «I calciatori un riferimento per tanti giovani, il vostro comportamento sia esemplare» - Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha accolto al Quirinale le squadre di Bologna e Milan, finaliste di Coppa Italia.

Bullismo, i giovani stranieri più colpiti: rumeni al 29,2% e ucraini al 27,8% contro il 20,4% degli italiani. Il cyberbullismo colpisce 4 stranieri su 10. I dati ISTAT Vai su X

Quasi 7 adolescenti su 10 in Italia hanno subito atti di bullismo o cyberbullismo nell’ultimo anno. https://blstg.news/eQ1V/ Il 34% è stato aggredito online, con percentuali ancora più alte al Nord e tra i ragazzi stranieri. L’ultimo rapporto ISTAT non lascia s Vai su Facebook

In Italia 2 giovani su 3 hanno subito bullismo o cyberbullismo: ISTAT presenta i numeri di un fenomeno in crescita; Bullismo, i giovani stranieri più colpiti: rumeni al 29,2% e ucraini al 27,8% contro il 20,4% degli italiani. Il cyberbullismo colpisce 4 stranieri su 10. I dati ISTAT; Il bullismo colpisce il 26,8% dei ragazzi stranieri.

In Italia 2 giovani su 3 hanno subito bullismo o cyberbullismo: ISTAT presenta i numeri di un fenomeno in crescita - Secondo l'ultimo report ISTAT 2023 oltre il 60 per cento dei ragazzi tra gli 11 e i 19 anni hanno subìto atti di bullismo o cyberbullismo ... Come scrive fanpage.it

C'è un allarme bullismo tra i giovani (e gli stranieri sono i più presi di mira) - Un adolescente su cinque dichiaradi essere rimasto vittima mentreil 68,5% sostiene di aver subito almeno un comportamento offensivo o violento (online o offline) nei 12 mesi precedenti ... Scrive msn.com