nel mentre il tribunale federale di manhattan delibera la sentenza per sean combs noto come pdiddy rapper accusato di violenza e abusi sessuali

Mentre il tribunale federale di Manhattan si prepara a emettere la sentenza su Sean Combs, noto come P. Diddy, il mondo dell’hip hop è in tumulto. Le accuse di violenza e abusi sessuali scuotono l’intera scena, mettendo sotto i riflettori una figura iconica e controversa. I figli del rapper assistono al delicato momento, testimoniando un capitolo cruciale della sua vita pubblica e privata. La verità sta per emergere, e il futuro di P. Diddy potrebbe essere irrevocabilmente cambiato.

New York, 30 giu. (askanews) – I figli di Sean Combs, rapper noto con diversi pseudonimi, tra cui "P. Diddy" o "Puff Daddy", lasciano il tribunale federale di Manhattan mentre la giuria inizia a deliberare nel processo al magnate dell'hip hop per le accuse che lo riguardano, tra cui quella di aver costretto le sue ex fidanzate a partecipare a maratone sessuali. Nelle immagini di Afp, si vedono le le figlie Jessie, Chance e D'Lila Combs e i figli Justin e King Combs.

