Anzio controlli straordinari dei carabinieri | la stretta contro la malamovida

Anzio si prepara a una stretta contro la malamovida, con controlli straordinari dei Carabinieri e della Polizia Locale. Nel fine settimana, l'azione congiunta ha rafforzato la sicurezza nel centro storico e nelle zone più a rischio, puntando a prevenire comportamenti illeciti e garantire la tranquillità dei cittadini e dei visitatori. Un segnale forte di impegno per tutelare un patrimonio di socialità e cultura, mostrando che la legalità è la priorità assoluta.

Anzio, 1 luglio 2025- Nel corso del fine settimana, i Carabinieri della Compagnia di Anzio, con il prezioso supporto della Polizia Locale di Anzio, hanno condotto un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e al contrasto dell’illegalitĂ diffusa e dei fenomeni legati alla “malamovida”. L’operazione ha interessato in particolare il centro storico cittadino e le aree ad alta incidenza criminale. Durante le attivitĂ , in un’area notoriamente problematica, come il quartiere di Corso Italia, un uomo di 36 anni, cittadino maliano, è stato arrestato in flagranza di reato in quanto gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

