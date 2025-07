Juventus Di Marzio Assalto a Osimhen

La Juventus si prepara a fare il grande colpo per il futuro: Victor Osimhen. Secondo Gianluca Di Marzio, i bianconeri hanno avviato un pressing deciso sull’attaccante del Napoli, desiderosi di rinforzare l’attacco in vista della stagione 2025-26. I contatti tra la dirigenza juventina e l’entourage di Osimhen si intensificano, alimentando il sogno di portarlo a Torino. La trattativa è in fase calda e il mercato non aspetta.

Di Marzio "Osimhen vuole la Juventus" La Juventus di Igor Tudor punta con decisione su Victor Osimhen, stella del Napoli, per rinforzare l'attacco in vista della stagione 2025-26. Gianluca Di Marzio, su Sky Sport, rivela contatti nel weekend tra i bianconeri e l'entourage del nigeriano per ottenere il suo sì

Indipendentemente da Tudor, la Juventus farà un tentativo per Conte (Di Marzio) - La Juventus, nonostante l'attuale situazione con Tudor, sta pianificando un approccio per riportare Antonio Conte a Torino.

"Antonio Conte lascerà il Napoli per andare alla Juventus nonostante l’incontro di oggi con De Laurentiis. Le 48 ore di tempo prese sono utili a entrambi per ragioni diverse, ma non dovrebbero spostare la sostanza delle cose. Anche il rilancio economico del p Vai su Facebook

