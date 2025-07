Farmacista aggredita a Catania in pieno giorno il video della rapina | arrestato 44enne

In pieno giorno a Catania, una farmacia è stata teatro di una brutale rapina, con una farmacista aggredita e minacciata da un uomo armato di una bottiglia rotta. L'intervento rapido delle forze dell'ordine ha portato all'arresto di un 44enne, restituendo sicurezza alla comunità e sottolineando l'importanza di vigilare sempre sul rispetto delle norme e dei cittadini.

