Montevarchi Successo per gli eventi estivi

MonteVarchi brilla sotto il sole estivo, confermando il suo ruolo di protagonista nell'arte e nella cultura. “Varchi d'Estate” ha già riscosso un successo straordinario, con le prime quattro serate tutte sold-out, grazie a un mix irresistibile di musica, comicità e talenti locali. La magia dell’estate montevarchese sta appena iniziando: un'occasione imperdibile per vivere momenti indimenticabili e scoprire nuove emozioni.

È partito col piede giusto "Varchi d'Estate", il nuovo cartellone di eventi estivi promosso dal Comune di Montevarchi. Le prime quattro serate della rassegna hanno fatto registrare il tutto esaurito, conquistando il pubblico con un mix di musica, comicità e talento locale. Ad aprire la manifestazione, l'esibizione intensa e applauditissima di Sabrina Morante con "L'Altra Mina", omaggio raffinato alla voce leggendaria della musica italiana. A seguire, la musica d'autore di Simone Baldini Tosi ha emozionato la platea, mentre i grandi successi dei Pooh sono risuonati in piazza grazie all'energia della PoohIsar Tribute Band.

