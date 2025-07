Springsteen a San Siro attacco a Trump | Politico corrotto ma l’America sopravvivrà

Dopo oltre quarant’anni dall’ultima apparizione, Bruce Springsteen ha fatto il suo grande ritorno a San Siro, incantando 58 mila fan con un concerto memorabile. Tra brani iconici e messaggi politici, il Boss non ha esitato a criticare Donald Trump e le ingiustizie dell’America, ricordando che, nonostante tutto, il sogno americano continua a vivere. Un appuntamento imperdibile che ha riunito musica, speranza e impegno sociale in un’unica serata indimenticabile.

A 40 anni dalla sua prima volta e a due dall'ultima, Bruce Springsteen è tornato in Italia. Il Boss, emblema del rock americano, ha incantato i 58 mila di San Siro – sold out da tempo – con tutti i suoi grandi successi da Born to Run alla classica Born in the Usa. Un concerto di tre ore, in cui non ha fatto mancare il suo impegno politico e gli attacchi a Donald Trump. «Benvenuti nel tour della terra, della speranza e dei sogni», ha spiegato il rocker, mentre sugli schermi comparivano anche i sottotitoli in italiano per trasmettere ancora meglio il messaggio. «L'America che amo, che per 250 anni è stata faro di speranza, sogni e libertà è nelle mani di una amministrazione corrotta, traditrice e incompetente.