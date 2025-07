In Cassazione si discute la semilibertà di Alberto Stasi | che cosa può accadere

In Cassazione si apre il dibattito sulla semilibertà di Alberto Stasi, condannato per l’omicidio di Chiara Poggi. Il 41enne potrebbe uscire dal carcere per lavorare e tornare a casa la sera, ma la Procura generale ha richiesto l’annullamento di questa misura. Quali sviluppi potrà avere questa delicata vicenda? Restate con noi per scoprire le ultime novità e i possibili scenari futuri.

Il 41enne, condannato per l'omicidio di Chiara Poggi, può uscire dal carcere (e rientrare la sera) per lavorare e non solo. Ma la Procura generale ha chiesto l'annullamento del provvedimento.

