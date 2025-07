Mobilità Viano Aniasa | Noleggio richiesto da un numero crescente di utilizzatori di mobilità

La mobilità sta vivendo una rivoluzione: sempre più utenti scelgono il noleggio come soluzione affidabile e flessibile. La crescita della flotta, testimonianza di questa tendenza, riflette la maturità di un mercato in evoluzione. Alberto Viano di Aniasa sottolinea che questa domanda crescente ci conferma come il noleggio rappresenti ormai una parte essenziale del nostro modo di muoverci. La strada verso il futuro è tracciata: il cambiamento è già in atto.

“La flotta a noleggio sta crescendo a un tasso molto significativo. Siamo all’interno di un’economia matura e avere questa capacità di crescita significa che continuiamo a essere la soluzione richiesta da un numero crescente di utilizzatori di mobilità”. Sono le parole di Alberto Viano, presidente di Aniasa durante l’evento dal titolo “Muoviamo il futuro: sicurezza, . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Mobilità, Viano (Aniasa): “Noleggio richiesto da un numero crescente di utilizzatori di mobilità”

In questa notizia si parla di: mobilità - noleggio - viano - aniasa

Il noleggio auto supporta la mobilità sostenibile negli eventi sportivi - Il noleggio auto si rivela un alleato fondamentale per la mobilità sostenibile durante gli eventi sportivi.

| Clicca Mi piace! Mobilità, Viano (Aniasa): “La flotta a noleggio cresce con tassi significativi”: #ILMONITO (#Adnkronos) – “Nello scorso anno abbiamo visto, in termini assoluti, sul mercato dell’automotive e anche del noleggio, che le immatricolazioni L'articolo Vai su Facebook

Mobilità, Viano (Aniasa): “Noleggio richiesto da un numero crescente di utilizzatori di mobilità”; Mobilità, Viano (Aniasa): “Noleggio richiesto da un numero crescente di utilizzatori di mobilità”; Mobilità, Viano (Aniasa): “Noleggio richiesto da un numero crescente di utilizzatori di mobilità”.