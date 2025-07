La cantante ha dato vita a una delle scene più iconiche del cinema contemporaneo quella del Club Silencio in Mulholland Drive di David Lynch

Rebekah Del Rio, artista dal talento straordinario, ha impreziosito con la sua voce una delle scene più memorabili del cinema contemporaneo: il Club Silencio in "Mulholland Drive" di David Lynch. La sua presenza sonora rimarrà impressa nella memoria di tutti gli appassionati, testimoniando il potere evocativo della musica nel cinema. La sua scomparsa rappresenta una perdita enorme per il mondo dell’arte e dello spettacolo, lasciando un vuoto che sarà difficile colmare.

R ebekah Del Rio, la cantante che ha dato vita a una delle scene più iconiche del cinema contemporaneo, quella del Club Silencio in Mulholland Drive di David Lynch, è morta il 23 giugno nella sua casa di Los Angeles. Aveva 57 anni e la causa del decesso non è stata ancora resa nota. La sua voce, potente e struggente, ha lasciato un segno indelebile non solo nel capolavoro di Lynch, ma anche in altre opere cinematografiche e televisive. La scomparsa di David Lynch e il suo “lato nascosto”: lo spot che girò per Barilla nel 1991 X Leggi anche › David Lynch, perché è stato il regista che ha trasformato il sogno in cinema Rebekah Del Rio, morta l’icona di Mulholland Drive. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - La cantante ha dato vita a una delle scene più iconiche del cinema contemporaneo, quella del Club Silencio in Mulholland Drive di David Lynch

