La mobility nei prossimi anni attraverserà un cambiamento radicale, con una decrescita prevista nel settore automotive anche nei mercati tradizionalmente in espansione come Cina e Occidente. Gianluca Di Loreto di Bain Company avverte di un futuro segnato da sfide e transizioni che richiedono innovazione e adattamento. Ma come si preparano le aziende a questa nuova era? Scopriamo insieme le strategie per affrontare questa evoluzione epocale.

“Il mondo cosiddetto occidentale subirà una decrescita infelice per definizione. Anche la Cina, che negli ultimi anni è cresciuta mediamente del 17% medio annuo, nei prossimi anni crescerà dello 0.3%, sostanzialmente di nulla”. Lo ha spiegato all’Adnkronos Gianluca Di Loreto, Partner e responsabile italiano automotive di Bain Company all’evento “Muoviamo il futuro: sicurezza, sostenibilità, condivisione”, . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Mobilità, Di Loreto (Bain Company): “Nei prossimi anni decrescita per settore auto”

