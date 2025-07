Colpo di scena Napoli | né Lucca e né Nunez | Preso dalla Serie A il nuovo attaccante

Il calciomercato estivo entra nel vivo e il Napoli sorprende tutti: i due obiettivi principali, Lucca e Nunez, sono ormai sfumati. La squadra partenopea si prepara a un colpo di scena con l’acquisto di un nuovo attaccante proveniente dalla Serie A. L’attesa è finita: il mercato regalerà ancora emozioni e sorprese, mentre i tifosi sognano il prossimo grande successo.

Due obiettivi estivi del Napoli pronti a saltare definitivamente. Il nuovo attaccante arriva dalla Serie A. Il calciomercato estivo sta per entrare nella vera fase calda. Dopo una prima piccola parentesi dal 1° al 10 giugno, la sessione estiva è pronta a regalare emozioni. I club dei top cinque campionati europei e non solo, sono pronti a rafforzare, smussare e rivedere le proprie rose. Insomma si va in contro al periodo non solo delle voci insistenti ma anche delle trattative. E guardando in Italia soprattutto, non si può non dare un'occhiata all'operato del Napoli sin qui.

