Biotech settore strategico da 47,5 miliardi di fatturato e 80 mila dipendenti

Il settore biotech in Italia si conferma un pilastro strategico con un fatturato di 47,5 miliardi di euro nel 2023 e 80 mila occupati. Durante l’assemblea nazionale 2025 di Assobiotec, sono stati condivisi dati che testimoniano la crescita e l’innovazione di questo comparto, fondamentale anche per il progresso medico. La consegna del prestigioso Assobiotec Award 2025 sottolinea l’importanza di queste innovazioni. Il futuro della biotecnologia in Italia è davvero promettente.

47,5 miliardi di euro fatturati nel 2023, 5 mila aziende e 80 mila dipendenti, sono i numeri del settore biotech in Italia presentati da Assobiotec durante assemblea nazionale 2025 che ha visto la conferma di Fabrizio Greco alla guida dell'associazione. L'importanza delle biotecnologie anche per il campo medico è stata evidenziata dalla consegna del premio Assobiotec Award 2025.

