La Fondazione Giovanni Paolo II ricorda Monsignor Giovannetti

delineate come un momento di riflessione e speranza, in cui tutto il territorio si è unito per onorare la sua visione e il suo cuore generoso. Le celebrazioni si sono trasformate in un’occasione di confronto e ispirazione, rafforzando l’impegno della Fondazione nel continuare a diffondere i valori di solidarietà e solidarietà umana.

Arezzo, 01 luglio 2025 – A un anno dalla scomparsa di Monsignor Luciano Giovannetti, avvenuta il 29 giugno 2024, la Fondazione Giovanni Paolo II – da lui voluta e fondata nel 2007 – ha voluto celebrarne la memoria e fare il punto su diciotto anni di impegno nella cooperazione internazionale e nell'accoglienza. Un'occasione, questa, non solo per ricordare il fondatore, ma anche per rinnovare lo slancio verso il futuro. Le celebrazioni si sono aperte con una sentita messa in Cattedrale, presieduta dal Vescovo di Fiesole, Monsignor Stefano Manetti. Al termine della funzione, amici, collaboratori e sostenitori della Fondazione si sono ritrovati nel convento dei francescani per un momento di riflessione e condivisione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La Fondazione Giovanni Paolo II ricorda Monsignor Giovannetti

In questa notizia si parla di: monsignor - fondazione - giovanni - paolo

Sabato 28 giugno, nel Duomo di Fiesole, si è tenuta la Messa in memoria di Monsignor Giovannetti, fondatore e primo presidente della Fondazione Giovanni Paolo II, nonché Vescovo di Fiesole. Questo spiega perché molti eventi significativi della Fondazione Vai su Facebook

La Fondazione Giovanni Paolo II ricorda Monsignor Giovannetti; Monsignor Pawel Ptasznik: La Fondazione Giovanni Paolo II, laboratorio di progetti e di idee; Fiesole ricorda il vescovo Luciano Giovannetti.

Nel ricordo di Mons. Giovannetti, il futuro della Fondazione Giovanni Paolo II - Luciano Giovannetti, Vescovo Emerito di Fiesole e fondatore nonché primo presidente della Fondazione Giovanni Paolo II. Scrive msn.com

Fondazione Giovanni Paolo II, il 28 giugno a Fiesole presentazione del bilancio sociale 2024 e messa in memoria di mons. Giovannetti - La Fondazione Giovanni Paolo II presenta il proprio bilancio sociale 2024 e anche i nuovi Consiglio di amministrazione e presidente. Riporta toscanaoggi.it