Quelle magnum da immersione | il vino segreto che riposa sul fondale della Laguna di Venezia

che unisce tradizione e innovazione, regalando un'esperienza sensoriale unica e sorprendente. Le magnum sommerse rappresentano un vero e proprio tesoro nascosto, pronto a essere scoperto dagli intenditori più appassionati. Un sorso di questa meraviglia marittima promette di trasportarvi in un viaggio tra terre e mare, dove ogni bottiglia racconta una storia di cura, passione e avventura. È un progetto che invita a riscoprire il vino sotto una nuova luce, sorprendendo e affascinando ad ogni sip.

Sono riemerse. Affinate per sedici mesi nelle acque della laguna veneziana, a sud, oltre la Giudecca, a una profondità di otto metri, ancorate con corda nautica in batterie da sei bottiglie. Le cento magnum, non una di più, non una di meno, di uno strepitoso Lugana Doc, annata 2021, hanno finalmente visto la luce. «Con questo bianco abbiamo voluto esplorare nuove frontiere, unendo la nostra terra alla forza rigeneratrice del mare. È un progetto che celebra l’incontro tra radici e innovazione e che riflette la nostra filosofia: osare, spe-rimentare, ma sempre con rispetto per la natura e il ter-ritorio» racconta a Panorama Nadia Zenato, al timone della tenuta Sansonina, realtà vitivinicola che si affaccia sulla sponda meridionale del Lago di Garda. 🔗 Leggi su Panorama.it