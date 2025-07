Inter spogliatoio bollente | altre tre cessioni dopo Calhanoglu | CMIT

L'Inter vive un momento di grande turbolenza, tra eliminazioni dolorose e tensioni interne. Dopo la cessione di Calhanoglu, si susseguono altre tre partenze che scuotono la rosa nerazzurra, mentre Lautaro Martinez si scaglia contro il destino che ha messo fine al sogno mondiale. Un quadro di crisi che fa tremare i tifosi e mette in discussione il futuro del club, spingendolo a una svolta decisiva per risollevarsi.

Inter fuori dal Mondiale e bufera Calhanoglu: non c'è solo il turco in bilico sul mercato nella rosa nerazzurra Eliminazione bruciante e parole durissime quelle pronunciate a caldo da Lautaro Martinez dopo il tonfo al Mondiale per Club con il Fluminense. Hakan Calhanoglu (LaPresse) – Calciomercato.it L' Inter torna mestamente in Italia dopo la prematura eliminazione contro i brasiliani, con il capitano che davanti ai microfoni esplode puntando il dito contro la squadra. Niente incrocio con l'ex Inzaghi quindi ai quarti del Mondiale e spogliatoio bollente in casa nerazzurra.  Lautaro morde come in area di rigore e attacca senza mezze misure Hakan Calhanoglu, pur senza menzionare il compagno che nei giorni scorsi aveva lasciato in anticipo gli USA per infortunio.