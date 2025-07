Real Madrid-Juve l’ossessione di Pérez e il dubbio Mbappé La bestia nera con la febbre e il presidente che vuole il mondo

Il Real Madrid e la Juventus si preparano a scontrarsi nella spettacolare sfida degli ottavi di finale del Mondiale per Club 2025, in scena a Miami. Tra obiettivi ambiziosi, tensioni e storie di derby, il cuore di questa competizione pulsa più forte che mai. Florentino Pérez, con la sua ossessione di vittoria, e Mbappé, la stella dubbiosa, sono al centro di un palcoscenico internazionale pronto a regalare emozioni indimenticabili. La partita che deciderà il destino di queste grandi squadre è ormai alle porte.

