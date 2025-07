Collasso insegna Generali Milano presidente ordine ingegneri Penati | Caldo estremo ha contribuito a cedimento ma indagine per crollo colposo

Il crollo parziale dell'insegna sulla Torre Hadid di Milano, sede del Gruppo Generali, ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza degli edifici. L’attenzione si concentra ora su un'indagine aperta dalla procura milanese, che approfondirà le cause del cedimento colposo, anche in relazione alle elevate temperature estive. Una vicenda che mette in luce l’importanza della manutenzione e delle norme di sicurezza, ponendo Milano al centro di un dibattito cruciale sulla tutela degli spazi urbani.

A Milano la procura aprirĂ un'inchiesta con l'ipotesi di reato di crollo di costruzioni nella fattispecie colposa in merito al collasso dell'insegna Il cedimento parziale dell'insegna posta sulla sommitĂ della Torre Hadid di Milano, sede del Gruppo Generali, ha scatenato un'ondata di interrog.

