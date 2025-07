Temptation Island 2025 tra presunte coppie fake e prime polemiche | cosa succede

Manca ormai pochissimo alla partenza di Temptation Island 2025, lo show che mette alla prova le coppie sotto i riflettori. Tra presunte coppie fake, prime polemiche e indiscrezioni di ogni genere, il clima si fa già caldo prima della prima puntata condotta come sempre da Filippo Bisciglia. Dal cuore della Calabria alle intriganti dinamiche del pinnettu, cosa ci riserveranno le prossime settimane? Resta con noi per scoprire tutte le novità e i colpi di scena in arrivo!

Manca ormai pochissimo alla partenza del viaggio nei sentimenti di Temptation Island, lo show super atteso in estate, condotto come sempre da Filippo Bisciglia, il nostro ‚ÄúCapitano‚ÄĚ. La data di partenza √® stata fissata per gioved√¨ 3 luglio, ma ‚Äď come sempre ‚Äď non mancano polemiche o indiscrezioni alla vigilia della prima puntata. E cos√¨ ci spostiamo dalla Sardegna alla Calabria, dal pinnettu al capanno. Temptation Island 2025, la polemica sulle presunte coppie fake. Il primo appuntamento? Il 3 luglio tutti di fronte alla televisione per lasciarsi coinvolgere dallo show del ‚Äúvero amore‚ÄĚ, che √® quello che resiste alle prove, al tempo e.

