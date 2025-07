Non sai cosa leggere? Scatta una foto

Non sai cosa leggere? Scatta una foto e lascia che la tua immaginazione prenda il volo. Con la nuova funzione “cerca per immagini” di Bo-oks, l’editoria indipendente diventa ancora più accessibile e personalizzata. Basta un’immagine per scoprire libri che si adattano al tuo umore e alle tue emozioni. Un’innovazione che cambia il modo di esplorare la lettura e rendere ogni scoperta unica e coinvolgente.

1 luglio 2025 – E se bastasse una foto per scoprire cosa leggere? Da oggi è possibile, grazie alla nuova funzione "cerca per immagini" lanciata da Bo-oks, la piattaforma digitale dedicata all'editoria indipendente. Il sistema consente agli utenti di caricare una foto – o scattarne una in tempo reale – per ricevere suggerimenti di lettura basati sull'umore, lo stile e le suggestioni visive dell'immagine. Un'innovazione che cambia il modo in cui troviamo i libri, rendendo ogni suggerimento più personale, istintivo e – perché no – anche un po' magico. COME FUNZIONA Il meccanismo è semplice e coinvolgente: basta consultare la piattaforma o aprire l'app Bo-oks, cliccare su "aggiungi un'immagine" nella barra di ricerca, caricare una foto e lasciare che l'algoritmo faccia il resto.

