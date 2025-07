Tutela spesa pubblica | Marsilio sigla intesa con Comando regionale Abruzzo della Guardia di finanza

In un passo deciso verso la trasparenza e l’efficienza, Marsilio sigla un'intesa strategica con il comando regionale della Guardia di Finanza dell’Abruzzo. L’obiettivo? Rafforzare la tutela della spesa pubblica, semplificando lo scambio di dati e informazioni investigative, anche per prevenire irregolarità nei progetti finanziati dal PNRR. Questo protocollo rappresenta un importante traguardo nella lotta agli illeciti, garantendo maggiore trasparenza e responsabilità.

L'Aquila - L'obiettivo: rafforzare e semplificare lo scambio di dati e informazioni di interesse investigativo tra le due Amministrazioni per interventi finanziati con risorse pubbliche Un accordo tra Regione Abruzzo e Guardia di Finanza per prevenire illeciti anche connessi al Pnrr: un protocollo che rafforza la collaborazione per uno scambio reciproco ed efficiente di informazioni. A sottoscriverlo oggi nella sede del Comando regionale, a L'Aquila, il Presidente della giunta regionale Marco Marsilio e il Comandante regionale Abruzzo della Guardia di Finanza, Generale di Brigata Fabio Massimo Mendella.