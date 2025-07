Il saluto social di Chiavelli | Rammarico per non aver riportato il Benevento in B

Il saluto social di Chiavelli riflette il cuore di un professionista appassionato, che lascia il Benevento con un pizzico di rammarico per non aver contribuito a riportare la squadra in B. In un messaggio carico di emozione, l’ex preparatore dei portieri si congeda dopo un percorso intenso e ricco di sfide, ringraziando tutti coloro che lo hanno supportato lungo questa avventura. Ora, il suo cammino prosegue: e la passione non si ferma mai.

Tempo di lettura: 2 minuti Tempo di bilanci per Antonio Chiavelli, ormai ex preparatore dei portieri del Benevento che ha affidato ai social il suo saluto dopo la mancata conferma in prima squadra con il suo posto che sarà preso da Luca Aprile. “Eccoci qua – ha scritto Chiavelli su Instagram – sapevo che prima o poi sarebbe giunto il momento dei saluti. Si chiude un biennio intenso, tosto emotivamente parlando, fatto di duro lavoro con all’incirca 500 sedute di allenamento preparate. Avrei voluto chiudere questa mia seconda esperienza in prima squadra dando il mio contributo per riportare il Benevento lì dove lo avevo lasciato; purtroppo non è accaduto e questo è il mio rammarico più grande. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Il saluto social di Chiavelli: “Rammarico per non aver riportato il Benevento in B”

