Perché Sean Diddy Combs rischia l’ergastolo

Roma, 1° luglio 2025 – Sean "Diddy" Combs condannato all’ergastolo? La giuria federale incaricata di decidere il destino di Sean "Diddy" Combs ha concluso la prima giornata di deliberazioni senza raggiungere un verdetto. Il produttore discografico, 55 anni, è sotto processo a New York con accuse che includono il traffico sessuale fino all’associazione a delinquere, fino al trasporto a fini di prostituzione. Se riconosciuto colpevole, rischia l’ergastolo. Le accuse principali. La giuria si riunirà di nuovo martedì 2 luglio, alle ore 9 locali. Secondo l’accusa, Combs avrebbe sfruttato il proprio potere e la propria influenza per costringere diverse donne a partecipare a rapporti sessuali, spesso sotto l’effetto di droghe e in presenza di escort. 🔗 Leggi su Quotidiano.net