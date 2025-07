Israele Trump | Fate accordo a Gaza riportate indietro gli ostaggi

In un appello acceso, l’ex presidente Donald Trump chiede con urgenza a Israele e Hamas di raggiungere un accordo a Gaza per il rilascio degli ostaggi catturati il 7 ottobre. La sua voce si aggiunge alla crescente pressione internazionale affinché vengano messe da parte le tensioni e si privilegino soluzioni umanitarie. Ora più che mai, la pace e la sicurezza dei civili devono essere al centro del dibattito globale...

“Fate l’accordo a Gaza. Riportate indietro gli ostaggi!!”. Questo l’appello del presidente americano Donald Trump in un post su Truth Social pubblicato nelle scorse ore. Trump ha esortato Israele e Hamas a concludere un’intesa per il ritorno degli ostaggi catturati il 7 ottobre, rilanciando la pressione sul primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu affinché chiuda l’accordo . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Israele, Trump: “Fate accordo a Gaza, riportate indietro gli ostaggi

In questa notizia si parla di: trump - israele - fate - accordo

“Houthi arresi? In realtà per Trump quell’operazione militare costava troppo, così ha scaricato Israele e trovato l’accordo” - Roma, 13 maggio 2025 - La conclusione della campagna militare statunitense contro gli Houthi ha sorpreso molti, con Donald Trump che annuncia la resa dei ribelli yemeniti.

Trump lancia un nuovo appello a Israele e Hamas: "Fate l'accordo a Gaza, riportate indietro gli ostaggi!" @ultimoranet Vai su X

Nuovo attacco di Israele al sito nucleare di Natanz. Trump avverte: “Fate l’accordo o sarà troppo tardi”. Ospedali in allerta in Israele. Ecco gli aggiornamenti. Vai su Facebook

Iran-Israele, le news del 29 giugno. Netanyahu: “La vittoria su Teheran ha aperto chance per liberare gli ostaggi”; Trump: «L’Iran era vicino all’atomica». Gaza, oltre 80 morti in 24 ore; Gaza, news guerra: appello Trump per tregua, Idf annuncia nuovi raid.

Israele, Trump: "Fate accordo a Gaza, riportate indietro gli ostaggi - Questo l'appello del presidente americano Donald Trump in un post su Truth Social pubblicato nelle scorse ore. Riporta msn.com

Gaza, Trump pressa Israele: "Raggiungere accordo". Hamas: "Da Netanyahu condizioni impossibili" - Il premier israeliano ringrazia il presidente Usa: "Renderemo grande il Medio Oriente". msn.com scrive