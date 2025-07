Cina | Pop Mart tra le 100 aziende piu’ influenti secondo rivista Time

La Cina conquista il palcoscenico mondiale dell’innovazione: tra le 100 aziende più influenti secondo la rivista Time, spicca il nome di Pop Mart. Il produttore cinese di giocattoli, celebre per aver portato il peluche Labubu alla ribalta globale, entra per la prima volta in questa prestigiosa lista, insieme a giganti come Alibaba e BYD. Un riconoscimento che sottolinea il potenziale e la creatività del colosso asiatico nel plasmare il futuro del mercato internazionale. Per visualizzare il video si prega di...

La rivista “Time” ha rivelato la lista delle 100 aziende piu’ influenti, esaminando un mosaico di qualita’, tra cui l’impatto dello studio, l’innovazione, l’ambizione e il successo sul mercato. Il produttore cinese di giocattoli Pop Mart, che ha trasformato il peluche Labubu in un fenomeno globale, figura per la prima volta nell’elenco. Tra le altre aziende cinesi vi sono anche Alibaba, BYD, DeepSeek, ecc. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma632358063235802025-07-01cina-pop-mart-tra-le-100-aziende-piu-influenti-secondo-rivista-time Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: Pop Mart tra le 100 aziende piu’ influenti secondo rivista “Time”

In questa notizia si parla di: aziende - mart - influenti - rivista

Time, POP Mart e LEGO tra le 100 aziende più influenti del 2025.

Sony, Nintendo, Microsoft, Epic e Roblox sono tra le 100 aziende più influenti del 2021, per il Time - Per l'influente rivista Time, Sony, Nintendo, Microsoft, Epic e Roblox sono tra le 100 aziende più influenti del 2021, grazie all'esplosione del gaming. Si legge su multiplayer.it

Time nomina Apple come una delle "aziende più influenti" - iPhone Italia - Time Magazine ha pubblicato la classifica delle "100 aziende più influenti". Segnala iphoneitalia.com