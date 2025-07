Salame e salsiccia ritirati dal commercio per rischio salmonella | l’allerta alimentare

Attenzione consumatori! Sei prodotti a base di salame e salsiccia sono stati ritirati dal mercato a causa di un rischio salmonella, come segnalato dal Ministero della Salute. Questi avvisi di richiamo coinvolgono vari tipi di salumi prodotti dalla stessa azienda, ponendo attenzione alla sicurezza alimentare. Per evitare rischi e tutelare la tua salute, è fondamentale conoscere i dettagli e seguire le istruzioni ufficiali. Continua a leggere per scoprire come agire.

Sono sei gli avvisi di richiamo dal commercio pubblicati nelle scorse ore dal Ministero della salute per vari tipi di salame, salametto e salsiccia, tutti prodotti dalla stessa ditta. Il richiamo per possibile presenza di salmonella.

