ea fc 25 title update 17 svelato il patch notes del diciassettesimo aggiornamento

Se sei un appassionato di EA FC 25, non puoi perderti il Title Update 17, in arrivo il 2 luglio su tutte le piattaforme! Questo aggiornamento porta miglioramenti fondamentali al gameplay, corregge bug critici e potenzia l’esperienza nelle modalità Ultimate Team e Carriera. Preparati a vivere partite ancora più coinvolgenti e fluide, grazie alle novità che rendono il gioco più realistico e divertente. Scopriamo insieme tutti i dettagli del nuovo patch!

Il Title Update 17 di EA FC 25 è stato annunciato. La patch in questione potrà essere scaricata a partire da mercoledi 2 luglio per le piattaforme Playstation 5 ( PS5), Playstation 4 ( PS4), Xbox Series XS, Xbox One, PC e Switch. L’aggiornamento apporta correttivi al gameplay del simulatore calcistico EA Sports FC 25. Con la patch in questione sono stati risolti alcuni problemi critici per la modalità Ultimate Team, alla modalità Carriera ed al compartimento audio e video. Ricordiamo che il Team 3 Dei Mutaforma è disponibile nei pacchetti ed è possibile prendere visione degli overall e delle stats ufficiali delle carte speciali della terza squadra ShapeShifters. 🔗 Leggi su Fifaultimateteam.it